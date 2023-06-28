ВЦИОМ: 3% россиян боятся клоунов

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого специально для RT и посвящённого фобиям, 3% россиян боятся клоунов.

«Клоунов боятся 3% опрошенных, среди молодых россиян до 25 лет — 7%. По-видимому, они чаще смотрели фильм «Оно», — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, участники опроса могли предложить свои варианты ответа на вопрос, какие фобии они испытывают.

Оказалось, что россияне испытывают страх перед самыми разными вещами и явлениями (от 2% до 0,2%): мыши, куклы, Бог, собаки, война, огонь, смерть и болезни, другие люди, бедность и голод, одиночество, скорость, птицы, природные катаклизмы и другое.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 17 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 45% россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в течение 50 лет.