ВЦИОМ: 45% россиян верят в запуск пилотируемого корабля на Марс в течение 50 лет

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении RT, 45% россиян считают, что в ближайшие 50 лет пилотируемый корабль долетит до Марса.

Отмечается, что в 2014 году такой точки зрения придерживались 16% участников опроса.

Кроме того, стало почти в три раза больше респондентов, верящих в возможность создания постоянной обитаемой базы на Луне (13% в 2014 году против 37% в 2023 году) и добычи полезных ископаемых на других планетах в 50-летней перспективе (тоже 13% против 37%).

Каждый пятый россиянин считает возможными в ближайшие полвека организацию недорогих турпоездок в космос (9% против 22%), создание космических гостиниц на орбите (5% против 21%) и отправление экспедиций с Земли до ближайших звёзд (7% против 18%).

Помимо этого, каждый десятый опрошенный полагает, что в течение полусотни лет инопланетяне высадятся на Землю и вступят в контакт с человечеством (10%), уверенных в таком ходе событий стало больше на 5% по сравнению с 2014 годом.

Согласно исследованию, меньше россиян ожидают переселения человечества на другие планеты: в 2023-м это допускают 7%, а девять лет назад так считали 14%.

Сценарий, согласно которому космос превратится в арену военного противостояния между государствами, беспокоит 35% россиян, что в пять раз больше, чем в 2014 году (7%).

В прогноз о падении на Землю гигантского метеорита, ведущего к уничтожению человечества, верят 10% опрошенных, девять лет назад реалистичным его считали 6%.

То, что Солнце остынет и Земля станет непригодной для жизни, а также захват Земли инопланетными цивилизациями тревожит 5% россиян (в 2014 — 3%).

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 86% россиян поддерживают решение о присоединении Крыма.