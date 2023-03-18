ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о присоединении Крыма
- РИА Новости
Отмечается, что 53% респондентов назвали Крым «исконно русской землёй».
Более половины россиян (56%) испытывают гордость, когда слышат о присоединении Крыма к России.
Также 71% российских граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения полуострова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.