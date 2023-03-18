ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о присоединении Крыма

Большинство россиян (86%) поддерживают решение о присоединении Крыма, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 53% респондентов назвали Крым «исконно русской землёй».

Более половины россиян (56%) испытывают гордость, когда слышат о присоединении Крыма к России.

Также 71% российских граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.