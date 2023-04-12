ВЦИОМ: 24% россиян хотели бы полететь на Марс
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«Из всех планет и звёзд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвёртый выбрал бы Марс (24%)», — говорится в результатах исследования.
Кроме того, согласно опросу, каждый десятый (10%) хотел бы осуществить полёт на Луну. Ещё 9% полетели бы на Венеру, 6% — на Юпитер и 5% — на Сатурн.
Однако каждый третий (28%) россиянин вообще отказался бы от путешествия на другие планеты.
Ранее стало известно, что ко Дню космонавтики (12 апреля) в Третьяковской галерее выставят картины лётчика-космонавта Алексея Леонова, впервые в истории человечества вышедшего в открытый космос.