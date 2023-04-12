ВЦИОМ: 24% россиян хотели бы полететь на Марс

Почти четверть россиян (24%) заявили, что полетели бы на Марс, если бы представилась возможность побывать на любой планете Вселенной в качестве туриста. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Из всех планет и звёзд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвёртый выбрал бы Марс (24%)», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, согласно опросу, каждый десятый (10%) хотел бы осуществить полёт на Луну. Ещё 9% полетели бы на Венеру, 6% — на Юпитер и 5% — на Сатурн.

Однако каждый третий (28%) россиянин вообще отказался бы от путешествия на другие планеты.

Ранее стало известно, что ко Дню космонавтики (12 апреля) в Третьяковской галерее выставят картины лётчика-космонавта Алексея Леонова, впервые в истории человечества вышедшего в открытый космос.