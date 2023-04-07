В Третьяковской галерее выставят работы лётчика-космонавта Алексея Леонова

Ко дню космонавтики (12 апреля) в Третьяковской галерее покажут картины лётчика-космонавта Алексея Леонова, первого в истории выходца в открытый космос.

Как сообщила пресс-служба галереи, работы будут располагаться в 36 зале постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

Всего будут выставлены две картины Леонова, которые он подарил галерее в 2017 году — «Восход-2» и «Полярное сияние». Посмотреть их посетители смогут с 11 по 23 апреля 2023 года.

На «Восходе-2» изображён человек в открытом космосе, а на «Полярном сиянии» — поверхность Земли и яркое свечение верхних слоёв атмосферы, которое лётчик видел с высоты порядка 500 км.

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