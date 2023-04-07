Выставка работ Врубеля и Айвазовского открылась в Новосибирске

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В Новосибирском государственном художественном музее впервые открылась выставка «Врубель/Айвазовский. Шедевры» из собрания Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.
Выставка работ Врубеля и Айвазовского открылась в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм.

В экспозицию вошли произведения Михаила Врубеля и Ивана Айвазовского. Представленные полотна выставлены в обновлённых залах постоянной экспозиции.

«Сегодня исключительная выставка от наших соседей, коллег из Омского областного музея изобразительных искусств. Это замечательный подарок, который будет интересен не только знатокам искусства, но и каждому жителю, ведь и Михаил Врубель, и Иван Айвазовский являются всемирно признанными мастерами, а их произведения по праву считаются лучшими образцами мирового искусства», — заявил первый замгубернатора области Юрий Петухов.

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