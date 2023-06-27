Психолог Жиронкина порекомендовала способы для снятия эмоционального напряжения

Психолог-консультант, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Жиронкина рассказала об эффективных способах снятия стресса.

Об этом сообщает «Российская газета».

Сначала стоит попробовать технику «пять, четыре, три, два, один» — назвать пять вещей, которые ты видишь, четыре звука, которые слышишь, три предмета, до которых можно дотянуться, два запаха и один вкус.

Хорошим способом для релаксации является ароматерапия, можно вдыхать даже запах лимона.

Далее можно провести время с близкими, побаловать себя чем-то вкусным.

Отличным занятием также станет игра в тетрис или собирание кубика Рубика.

Самым эффективным способом отвлечься и расслабиться, по мнению психолога, является влюблённость.

«В организме гарантированно начинают вырабатываться гормоны, делающие человека счастливым», — отмечает Жиронкина.

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