Суд приговорил экс-главу МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Мамонтов должен будет выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.
Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам.
Подробнее — в материале RT.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.