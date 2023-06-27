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Суд приговорил экс-главу МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»

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Центральный районный суд Кемерова приговорил к 10,5 года колонии общего режима бывшего главу МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Суд приговорил экс-главу МЧС по Кузбассу к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
  • РИА Новости
  • © Александр Патрин

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Мамонтов должен будет выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам.

Подробнее — в материале RT.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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