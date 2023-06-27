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Кабмин дополнительно выделит 11 млрд рублей на развитие высокотехнологичных направлений

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Правительство России дополнительно направит 11 млрд рублей на реализацию дорожных карт развития высокотехнологичных направлений в 2023 году.
Кабмин дополнительно выделит 11 млрд рублей на развитие высокотехнологичных направлений
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом говорится на сайте кабмина.

«На реализацию мероприятий дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение» в 2023 году будет дополнительно направлено более 11 млрд рублей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства до 17 июля должен Минфин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.

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