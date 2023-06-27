Кабмин дополнительно выделит 11 млрд рублей на развитие высокотехнологичных направлений
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«На реализацию мероприятий дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение» в 2023 году будет дополнительно направлено более 11 млрд рублей», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства до 17 июля должен Минфин.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.