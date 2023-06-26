Путин: развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом
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Об этом он заявил в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».
«Подчеркну: развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, российские власти будут и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, регионами, наукой обновлять программы профессионального образования для целого ряда отраслей.
Ранее НСН передавала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.