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Путин: развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом

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Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.
Путин: развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он заявил в обращении к участникам и гостям ХI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».

«Подчеркну: развитие и модернизация промышленности — наш безусловный приоритет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские власти будут и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, регионами, наукой обновлять программы профессионального образования для целого ряда отраслей.

Ранее НСН передавала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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