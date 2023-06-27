Российский кабмин подготовил идеи по поддержке внедрения промышленной робототехники

Российское правительство подготовило предложения по развитию внедрения промышленной робототехники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правительством России с участием рабочей группы были сформированы предложения по налоговым и правовым условиям, необходимым мерам государственной поддержки, а также целевым параметрам развития внедрения промышленных роботов в России», — отметили в пресс-службе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в России остаётся приоритетом.