В Екатеринбурге три школьницы избили сверстницу на парковке ТЦ

В социальных сетях опубликовали видео избиения девочки-подростка тремя школьницами на парковке торгового центра Veer Mall.

Как сообщает портал E1, данная драка произошла ещё в конце марта, но видео появилось в сети только сейчас. Сотрудникам правоохранительных органов до этого ничего не было известно о происшествии.

Отмечается, что на кадрах видно, как одна девушка избивает сверстницу, сидя на ней, пока остальные запинывают её ногами. Ещё одна участница потасовки, снимающая происходящее, смеётся за кадром.

При этом жертва сжимает в руках перцовый баллончик, который до этого успела распылить в глаза одной из нападавших.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке полиция проводит проверку по факту драки между двумя ученицами школы №58. В ходе инцидента одна девочка пострадала — она получила травму позвоночника.