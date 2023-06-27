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В Екатеринбурге три школьницы избили сверстницу на парковке ТЦ

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В социальных сетях опубликовали видео избиения девочки-подростка тремя школьницами на парковке торгового центра Veer Mall.
В Екатеринбурге три школьницы избили сверстницу на парковке ТЦ
  • РИА Новости

Как сообщает портал E1, данная драка произошла ещё в конце марта, но видео появилось в сети только сейчас. Сотрудникам правоохранительных органов до этого ничего не было известно о происшествии.

Отмечается, что на кадрах видно, как одна девушка избивает сверстницу, сидя на ней, пока остальные запинывают её ногами. Ещё одна участница потасовки, снимающая происходящее, смеётся за кадром.

При этом жертва сжимает в руках перцовый баллончик, который до этого успела распылить в глаза одной из нападавших.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке полиция проводит проверку по факту драки между двумя ученицами школы №58. В ходе инцидента одна девочка пострадала — она получила травму позвоночника.

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