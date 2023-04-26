Во Владивостоке школьница повредила позвоночник однокласснице во время драки
Об этом пишет kp.ru.
В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что полиция начала проверку после того, как в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого видно драку двух девочек, одна из которых била ногами по голове и таскала за волосы свою ровесницу.
По предварительной информации, у пострадавшей травмирован позвоночник.
Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.