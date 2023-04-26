Во Владивостоке школьница повредила позвоночник однокласснице во время драки

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Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту драки между двумя ученицами школы № 58. В ходе инцидента одна девочка пострадала, она получила травму позвоночника.

Об этом пишет kp.ru.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что полиция начала проверку после того, как в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого видно драку двух девочек, одна из которых била ногами по голове и таскала за волосы свою ровесницу.

По предварительной информации, у пострадавшей травмирован позвоночник.

Ранее Newinform сообщал, что семилетняя девочка получила ушиб головного мозга и перелом во время катания на ватрушке в Ленинградской области.

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