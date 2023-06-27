В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей

В Красноярске задержаны участники организованной группы, которые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России.

РИА Новости

Заявление приводит ТАСС. По данным ведомства, группа из четырёх мужчин создала более 60 фирм-однодневок с целью обналичивания денег. Отмечается, что они использовали фальшивые платёжные поручения с расчётных счетов этих компаний. «Подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», — говорится в заявлении. Ранее сайт Newinform сообщал, что на Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.