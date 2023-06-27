В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей
- РИА Новости
Заявление приводит ТАСС.
По данным ведомства, группа из четырёх мужчин создала более 60 фирм-однодневок с целью обналичивания денег.
Отмечается, что они использовали фальшивые платёжные поручения с расчётных счетов этих компаний.
«Подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», — говорится в заявлении.
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