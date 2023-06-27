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В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей

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В Красноярске задержаны участники организованной группы, которые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России.
В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 526 млн рублей
  • РИА Новости

Заявление приводит ТАСС.

По данным ведомства, группа из четырёх мужчин создала более 60 фирм-однодневок с целью обналичивания денег.

Отмечается, что они использовали фальшивые платёжные поручения с расчётных счетов этих компаний.

«Подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.

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