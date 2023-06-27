Алаудинов: «Ахмат» был в 500—700 метрах от бойцов «Вагнера», приказа действовать не было
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, некоторые подразделения «Ахмата» были в 500—700 м от бойцов «Вагнера».
Подразделения спецназа расположились в Большом Логе и направили своих разведчиков, чтобы они разведали точки, где дислоцировались «подразделения мятежников», рассказал Алаудинов.
«Мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан», — отметил он.
25 июля Алаудинов сообщал, что спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону, куда он прибыл для подавления вооружённого мятежа, в зону спецоперации.
Российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.