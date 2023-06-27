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Алаудинов: «Ахмат» был в 500—700 метрах от бойцов «Вагнера», приказа действовать не было

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Командир спецназа «Ахмат» и помощник главы Чечни Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что направленные в Ростов-на-Дону 24 июня подразделения спецназа находились в 500—700 м от бойцов ЧВК «Вагнер», но без приказа российского Министерства обороны не начинали активных действий.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, некоторые подразделения «Ахмата» были в 500—700 м от бойцов «Вагнера».

Подразделения спецназа расположились в Большом Логе и направили своих разведчиков, чтобы они разведали точки, где дислоцировались «подразделения мятежников», рассказал Алаудинов.

«Мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан», — отметил он.

25 июля Алаудинов сообщал, что спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону, куда он прибыл для подавления вооружённого мятежа, в зону спецоперации.

Российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.

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