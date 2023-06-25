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Алаудинов: спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону в зону спецоперации

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Спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону, куда он прибыл для подавления вооружённого мятежа, в зону спецоперации.
Алаудинов: спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону в зону спецоперации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил командир спецназа и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

Он уточнил, что 24 июня бойцов направили в Ростов-на-Дону для проведения контртеррористической операции с Марьинского направления.

Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону.

Позднее в МЧС Ростовской области объявили, что все ограничения на движения по трассам региона отменены.

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