Алаудинов: спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону в зону спецоперации

Спецназ «Ахмат» возвращается из Ростова-на-Дону, куда он прибыл для подавления вооружённого мятежа, в зону спецоперации.

Об этом сообщил командир спецназа и помощник главы Чечни Апти Алаудинов.

Он уточнил, что 24 июня бойцов направили в Ростов-на-Дону для проведения контртеррористической операции с Марьинского направления.

Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону.

Позднее в МЧС Ростовской области объявили, что все ограничения на движения по трассам региона отменены.