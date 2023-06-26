Путин заявил, что по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе телеобращения.
«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил глава государства.
Путин добавил, что потребовалось время для того, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку.
Также Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.
При этом Путин отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации.
По словам Путина, их пытались «использовать втёмную» против братьев по оружию.