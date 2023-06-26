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Путин заявил, что по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови

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Российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.
Путин заявил, что по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе телеобращения.

«С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил глава государства.

Путин добавил, что потребовалось время для того, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку.

Также Путин заявил, что организаторы мятежа предали свой народ и тех, кого втянули в преступление.

При этом Путин отметил мужество бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации.

По словам Путина, их пытались «использовать втёмную» против братьев по оружию.

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