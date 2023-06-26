В Мариуполь доставили партию медицинского оборудования от итальянских благотворителей
Как сообщает РИА Новости, технику передала «Русская гуманитарная миссия».
В больницу привезли многофункциональные кровати для новорождённых со специальными принадлежностями от итальянской организации.
В апреле жители Италии также закупали для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу №2.
Сбором средств занималась организация «Помогите спасти детей», которую основал Эннио Бордато.