В Мариуполь доставили партию медицинского оборудования от итальянских благотворителей

В городскую больницу Мариуполя №2 доставили вторую партию медоборудования, закупленного на собранные итальянской благотворительной ассоциацией «Помогите нам спасти детей» средства.

Как сообщает РИА Новости, технику передала «Русская гуманитарная миссия».

В больницу привезли многофункциональные кровати для новорождённых со специальными принадлежностями от итальянской организации.

В апреле жители Италии также закупали для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу №2.

Сбором средств занималась организация «Помогите спасти детей», которую основал Эннио Бордато.