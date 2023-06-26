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В Мариуполь доставили партию медицинского оборудования от итальянских благотворителей

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В городскую больницу Мариуполя №2 доставили вторую партию медоборудования, закупленного на собранные итальянской благотворительной ассоциацией «Помогите нам спасти детей» средства.

Как сообщает РИА Новости, технику передала «Русская гуманитарная миссия».

В больницу привезли многофункциональные кровати для новорождённых со специальными принадлежностями от итальянской организации.

В апреле жители Италии также закупали для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу №2.

Сбором средств занималась организация «Помогите спасти детей», которую основал Эннио Бордато.

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