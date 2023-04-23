Итальянцы закупили для жителей Мариуполя медицинское оборудование

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Жители Италии закупили для проживающих в Мариуполе людей медицинское оборудование и передали его в местную горбольницу №2.
Итальянцы закупили для жителей Мариуполя медицинское оборудование
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Как сообщает военкор RT Валентин Горшенин, сбором средств занималась организация «Помогите спасти детей», которую основал Эннио Бордато.

Груз доставили в ДНР представители Русской гуманитарной миссии. Её директор Сергей Шевчук рассказал, что с начала спецоперации доставлено уже более 2,5 тыс. т гумпомощи, в том числе медицинское оборудование, продукты питания и генераторы.

Ранее сообщалось, что немецкая делегация привезёт в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России.

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