Немецкая делегация привезёт в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России
Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны», — цитирует его РИА Новости.
Гемпель уточнил, что немецкая делегация приедет в Крым, чтобы лично доставить гуманитарную помощь жителям Херсонской области.
Ранее Гемпель сообщал, что несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым.
Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.