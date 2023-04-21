Немецкая делегация привезёт в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России.

Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Гемпель уточнил, что немецкая делегация приедет в Крым, чтобы лично доставить гуманитарную помощь жителям Херсонской области.

Ранее Гемпель сообщал, что несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым.

Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.