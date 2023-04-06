Глава комитета парламента Крыма Гемпель: ряд семей из Германии захотели переехать в регион

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Несколько семей из Германии изъявили желание переехать жить в Крым.
Глава комитета парламента Крыма Гемпель: ряд семей из Германии захотели переехать в регион
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы», — цитирует его РИА Новости.

Гемпель рассказал, что одна семья уже приехала в Крым с целью получить информацию о переезде.

В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что некоторые немцы приезжают в регион перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.

Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

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