Глава комитета парламента Крыма Гемпель: ряд семей из Германии захотели переехать в регион
- РИА Новости
Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«К нам едут на постоянное место жительства наши бывшие соотечественники из Германии и коренные немцы», — цитирует его РИА Новости.
Гемпель рассказал, что одна семья уже приехала в Крым с целью получить информацию о переезде.
В декабре губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что некоторые немцы приезжают в регион перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ.
Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.