Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или в Белоруссию
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«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», — сказал он в ходе обращения к россиянам.
Путин добавил, что желающие могут «уйти в Белоруссию».
Ранее стало известно, что более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.