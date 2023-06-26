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Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или в Белоруссию

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Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или направиться в Белоруссию.
Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или в Белоруссию
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», — сказал он в ходе обращения к россиянам.

Путин добавил, что желающие могут «уйти в Белоруссию».

Ранее стало известно, что более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.

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