Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или в Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, уйти домой или направиться в Белоруссию.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», — сказал он в ходе обращения к россиянам.

Путин добавил, что желающие могут «уйти в Белоруссию».

Ранее стало известно, что более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.