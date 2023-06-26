В результате эвакуации при пожаре в зоопарке Ростова-на-Дону спасли около 50 животных

Около 50 животных, в числе которых кролики, крысы и змеи, были эвакуированы из зоопарка в Ростове-на-Дону при пожаре, заявил замначальника поисково-спасательной службы города Ярослав Гладченко.

«В здании на момент пожара находился обслуживающий персонал, но они вовремя были эвакуированы. Затем проводилась эвакуация животных — до 50 (животных было спасено. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных на фоне возгорания кровли административного здания.

Площадь пожара составила 300 кв. м.

В 20:01 спасатели ликвидировали открытое горение.