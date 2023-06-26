Пожарные потушили пожар в зоопарке Ростова-на-Дону
- РИА Новости
«19:50 — локализация, 20:01 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных на фоне возгорания кровли административного здания.
Площадь пожара составила 300 кв. м.
В феврале в Сочи произошёл пожар площадью 400 кв. м в конном клубе «Мустанг» в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района.
Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные не пострадали, здание частично сгорело.
В конном клубе заявили о намерении провести реставрацию.