Пожарные потушили пожар в зоопарке Ростова-на-Дону

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в зоопарке Ростова-на-Дону.

«19:50 — локализация, 20:01 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных на фоне возгорания кровли административного здания.

Площадь пожара составила 300 кв. м.

В феврале в Сочи произошёл пожар площадью 400 кв. м в конном клубе «Мустанг» в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района.

Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные не пострадали, здание частично сгорело.

В конном клубе заявили о намерении провести реставрацию.