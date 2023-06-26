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Пожарные потушили пожар в зоопарке Ростова-на-Дону

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Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в зоопарке Ростова-на-Дону.
Пожарные потушили пожар в зоопарке Ростова-на-Дону
  • РИА Новости

«19:50 — локализация, 20:01 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных на фоне возгорания кровли административного здания.

Площадь пожара составила 300 кв. м.

В феврале в Сочи произошёл пожар площадью 400 кв. м в конном клубе «Мустанг» в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района.

Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные не пострадали, здание частично сгорело.

В конном клубе заявили о намерении провести реставрацию.

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