В Сочи произошёл пожар в конном клубе
Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении пожара участвовали 66 человек, было задействовано 19 единиц техники.
Никто не пострадал.
Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные также не пострадали, здание частично сгорело.
В конном клубе заявили о намерении провести реставрацию.
Ранее сообщалось, что на складе Преображенской базы тралового флота в Приморье произошёл пожар площадью около 300 кв. м. Позднее его потушили.