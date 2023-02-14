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В Сочи произошёл пожар в конном клубе

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В Сочи произошёл пожар площадью 400 кв. м в конном клубе «Мустанг» в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара участвовали 66 человек, было задействовано 19 единиц техники.

Никто не пострадал.

Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные также не пострадали, здание частично сгорело.

В конном клубе заявили о намерении провести реставрацию.

Ранее сообщалось, что на складе Преображенской базы тралового флота в Приморье произошёл пожар площадью около 300 кв. м. Позднее его потушили.

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