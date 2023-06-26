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В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара

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В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных на фоне возгорания кровли административного здания.
В зоопарке Ростова-на-Дону началась эвакуация животных из-за пожара
  • РИА Новости

Как сообщает региональное управление МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 18:33, площадь пожара составила 300 кв. м.

«Проводится эвакуация животных. Погибших, пострадавших нет. К тушению привлечены 48 человек, 17 единиц техники», — говорится в заявлении ведомства.

В феврале в Сочи произошёл пожар площадью 400 кв. м в конном клубе «Мустанг» в посёлке Нижняя Шиловка Адлерского района.

Никто не пострадал.

Как заявили Интерфаксу в конном клубе, животные также не пострадали, здание частично сгорело.

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