Аэропорт Минвод приостановил приём и вылет самолётов из-за повреждения ВПП

В Росавиации сообщили о временной приостановке приёма и вылета самолётов в аэропорту Минеральных Вод в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы.

Уточняется, что причиной стало разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП. По предварительным данным, причиной повреждения стала высокая температура воздуха.

«В целях обеспечения безопасности полётов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

По прогнозам ведомства, восстановительные работы будут завершены к 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.

Так, 3 апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч.