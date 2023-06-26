Аэропорт Минвод приостановил приём и вылет самолётов из-за повреждения ВПП
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Уточняется, что причиной стало разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП. По предварительным данным, причиной повреждения стала высокая температура воздуха.
«В целях обеспечения безопасности полётов аэропортом Минеральные Воды принято решение временно приостановить приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
По прогнозам ведомства, восстановительные работы будут завершены к 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.
Так, 3 апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч.