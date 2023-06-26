Стоматолог Крутиков: зубная щётка с жёсткой щетиной может травмировать десну

Стоматолог Денис Крутиков заявил, что не стоит использовать зубную щётку с жёсткой щетиной, поскольку она может травмировать десну.

«Лучше просто взять щетину средней либо мягкой жёсткости. И спокойно чистить постоянно ею. Очень жёсткая щетина, я думаю, чрезмерно травмирует именно мягкие ткани, десну. Потому что мы чистим не только поверхность зуба, но и окружающие его ткани», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно чистить зубы после каждого приёма пищи. В качестве дополнительных способов очистки эксперт посоветовал жевательную резинку и бальзам-ополаскиватель.

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