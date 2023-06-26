Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Стоматолог Крутиков: зубная щётка с жёсткой щетиной может травмировать десну

Короткая ссылка
Стоматолог Денис Крутиков заявил, что не стоит использовать зубную щётку с жёсткой щетиной, поскольку она может травмировать десну.
Стоматолог Крутиков: зубная щётка с жёсткой щетиной может травмировать десну
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Chudakova

«Лучше просто взять щетину средней либо мягкой жёсткости. И спокойно чистить постоянно ею. Очень жёсткая щетина, я думаю, чрезмерно травмирует именно мягкие ткани, десну. Потому что мы чистим не только поверхность зуба, но и окружающие его ткани», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно чистить зубы после каждого приёма пищи. В качестве дополнительных способов очистки эксперт посоветовал жевательную резинку и бальзам-ополаскиватель.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить