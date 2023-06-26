Ортопед Муханов сравнил разные виды летних тренировок

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, руководитель центра реабилитации, врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-ортопед Виктор Муханов рассказал о полезных видах летних тренировок.

«Пробежки на свежем воздухе, например в парках или на открытых стадионах, улучшают работу лёгких, повышая эффективность газообмена, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы, увеличивает работоспособность мозга, благодаря бегу улучшается самоконтроль и снижается уровень стресса», — заявил врач в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Муханов добавил, что регулярная езда на велосипеде укрепляет мышечный корсет и сердечно-сосудистую систему, улучшает координацию, нормализует обмен веществ, снижает усталость и улучшает сон.

«Настольный теннис способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, позволяет укрепить мышцы верхних и нижних конечностей, пресса и спины, а также повысить гибкость суставов. В процессе игры можно развить ловкость, точность удара, научиться лучше концентрироваться, что положительно повлияет на работу глазного аппарата», — пояснил эксперт.

Как отметил врач, бадминтон и большой теннис стабилизируют кровообращение и функционирование сердечной мышцы, укрепляют иммунитет, снимают нервное или эмоциональное перенапряжение.

«Плавание развивает все группы мышц, устраняя гипертонус и гипотонус мышц и повышая их эластичность, укрепляет дыхательную систему, улучшает работу кровеносной системы, повышает работоспособность сердца, укрепляет костную ткань», — заявил Муханов.

Он добавил, что спортивная ходьба нормализует работу нервной системы, обмен веществ и кровообращение, повышает подвижность суставов, снимает усталость.

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