Косметолог Парамонов посоветовал заранее готовиться к загоранию

Врач-косметолог, дерматолог, хирург Алексей Парамонов дал советы желающим позагорать. По его словам, нужно готовиться заранее.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что первые пребывания под ультрафиолетом должны быть короткими, затем их можно увеличивать.

В первые дни рекомендуется загорать утром, а в период самого интенсивного излучения — с 12:00 до 16:00 — лучше совсем исключить солнечные процедуры.

Парамонов также напомнил о важности использования кремов с SPF и лосьонов после загара.

Кроме того, врач посоветовал проходить ежегодный профилактический осмотр и проводить дерматоскопию.

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