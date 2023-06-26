Депутат Крашенинников: судимые больше не смогут заключать контракты с ЧВК

Председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников разъяснил, что, согласно принятому ранее закону, судимые больше не смогут заключать контракты с частными военными компаниями.

Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что у судимых есть право заключить контракт на военную службу лишь с Министерством обороны.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России. Это будет касаться осуждённых за нетяжкие преступления.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данная норма будет действовать на период мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту.

Согласно проекту, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны после получения госнаграды либо в связи с увольнением с военной службы по ряду оснований.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.