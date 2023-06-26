В Нижегородской области на 30% выросло финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Территориальный фонд ОМС Нижегородской области.
«Около 2,6 млрд рублей направлено на противоопухолевую лекарственную терапию, примерно 400 млн — на хирургическое лечение злокачественных опухолей», — заявила директор фонда Светлана Ермолова.
По её словам, свыше 160 млн рублей выделено на лучевую терапию в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией.
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