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В Нижегородской области на 30% выросло финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС

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В Нижегородской области на 30% выросло финансирование лечения онкозаболеваний по программам обязательного медицинского страхования (ОМС). За пять месяцев 2023 года выделено более 3,2 млрд рублей.
В Нижегородской области на 30% выросло финансирование лечения онкозаболеваний по ОМС
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Территориальный фонд ОМС Нижегородской области.

«Около 2,6 млрд рублей направлено на противоопухолевую лекарственную терапию, примерно 400 млн — на хирургическое лечение злокачественных опухолей», — заявила директор фонда Светлана Ермолова.

По её словам, свыше 160 млн рублей выделено на лучевую терапию в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией.

Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.

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