Глава Башкирии Хабиров рассказал о снижении младенческой смертности в регионе

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, поздравляя медиков с прошедшим профессиональным праздником, рассказал об успехах региона в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает mkset.ru.

«У нас младенческая смертность очень упала, здорово упала, и мы нацпроект выполняем. Снизили заболеваемость от онкологических заболеваний», — заявил глава Республики.

С января по апрель 2023 года в Башкирии скончались 45 малышей в возрасте до одного года, что на 27,4% ниже показателей того же периода прошлого года.

Ранее, по сообщению телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил медработников с профессиональным праздником и вручил награды врачам.