Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств в аптеках и медорганизациях России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств в аптеках и медицинских организациях России.

Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала во время совещания с премьером Михаилом Мишустиным.

«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет, из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, по большинству запас на десять — двенадцать месяцев», — отметила Голикова.

Ранее Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.