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Стоматолог Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов

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Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов.
Стоматолог Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

В частности, стоматолог заявил, что как фанатичная, так и недостаточная чистка зубов может иметь негативные последствия для их здоровья. По его мнению, нужно чистить зубы три раза в день через 15 минут после приёма пищи.

Также стоматолог советует использовать дополнительные предметы гигиены, такие как ирригатор и зубная нить.

Для полноценной гигиены полости рта нужно уделять внимание межзубным промежуткам.

Также стоит регулярно посещать стоматолога-гигиениста. По меньшей мере один-два раза в год нужно делать профессиональную чистку зубов, добавил стоматолог.

Ранее стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии» Юрий Калинин объяснил РИАМО, почему длительное отсутствие зуба опасно для здоровья.

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