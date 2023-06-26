Стоматолог Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов

Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов.

Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

В частности, стоматолог заявил, что как фанатичная, так и недостаточная чистка зубов может иметь негативные последствия для их здоровья. По его мнению, нужно чистить зубы три раза в день через 15 минут после приёма пищи.

Также стоматолог советует использовать дополнительные предметы гигиены, такие как ирригатор и зубная нить.

Для полноценной гигиены полости рта нужно уделять внимание межзубным промежуткам.

Также стоит регулярно посещать стоматолога-гигиениста. По меньшей мере один-два раза в год нужно делать профессиональную чистку зубов, добавил стоматолог.

Ранее стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии» Юрий Калинин объяснил РИАМО, почему длительное отсутствие зуба опасно для здоровья.