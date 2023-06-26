Стоматолог Жук рассказал о самых распространённых ошибках при чистке зубов
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Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».
В частности, стоматолог заявил, что как фанатичная, так и недостаточная чистка зубов может иметь негативные последствия для их здоровья. По его мнению, нужно чистить зубы три раза в день через 15 минут после приёма пищи.
Также стоматолог советует использовать дополнительные предметы гигиены, такие как ирригатор и зубная нить.
Для полноценной гигиены полости рта нужно уделять внимание межзубным промежуткам.
Также стоит регулярно посещать стоматолога-гигиениста. По меньшей мере один-два раза в год нужно делать профессиональную чистку зубов, добавил стоматолог.
Ранее стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматологии» Юрий Калинин объяснил РИАМО, почему длительное отсутствие зуба опасно для здоровья.