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В Союзе отцов поддержали идею создания линейки пропагандирующих многодетность игрушек

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Полина Полетаева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею создания в России линейки пропагандирующих многодетность игрушек.
В Союзе отцов поддержали идею создания линейки пропагандирующих многодетность игрушек
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Собеседник RT назвал инициативу «очень интересной».

«С одной стороны, она достаточно простая, а с другой — креативная. Думаю, что если производители объединятся и сформируют своего рода культуру производства настольных игр, детских игрушек и, соответственно, детских товаров и услуг, то они (производители. — RT) смогут иметь единый вектор. Благодаря движению, по которому они будут формировать правильное и положительное отношение к многодетной семье», — считает Солёнов.

В заключение он добавил, что игрушки, ориентированные на многодетные семьи, послужат «большим подспорьем и хорошим пропагандистским элементом».

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность.

 

 

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