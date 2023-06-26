Эксперт Бурхайло заявил, что старый Wi-Fi-роутер можно использовать как репитер и коммутатор
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«Два основных способа использования старого роутера — в качестве репитера, то есть повторителя и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если вам необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой», — сказал он Радио Sputnik.
По словам Бурхайло, активный интернет-пользователь сможет сам приспособить старый роутер под новые задачи — «вся информация есть в интернете».
Ранее эксперт НТИ по телекоммуникациям, директор центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин в беседе с RT рассказал о том, как подключить интернет на дачном участке.
Менеджер направления Wi-Fi в сегменте b2c телеком-провайдера «Дом.ру» Михаил Белогорцев посоветовал для дачи выбирать роутер с поддержкой сим-карты.