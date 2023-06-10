Специалист по телекоммуникациям Рабин рассказал о способах подключения интернета на даче

Эксперт НТИ по телекоммуникациям, директор центра координации научных исследований ГУАП Алексей Рабин в беседе с RT рассказал о том, как подключить интернет на дачном участке.

«Основным способом организации интернет-связи является Wi-Fi. Можно установить беспроводную точку доступа на даче и подключаться к интернету через сотовую связь, спутниковый интернет или интернет уходящей эпохи по технологии ADSL», — рассказал специалист.

Самая доступная возможность — мобильный интернет.

Он отметил необходимость учитывать, что скорость и качество связи, как правило, будут ниже, чем при спутниковой связи.

Очевидный и распространённый способ — приобрести роутер с сим-картой или модемом.

«Если на участке связь работает стабильно, а подключать к интернету вы будете только один гаджет, достаточно модема с сим-картой в формате флешки. Он стоит дешевле», — объяснил собеседник RT.

При стабильной связи за городом можно приобрести усилитель интернета — репитер.

«Ещё вы можете выбрать на телефоне режим модема и раздать интернет другим гаджетам. Опять же, это возможно только при хорошей сети на участке. Преимущество такого способа в том, что не нужно тратиться на покупку дополнительного оборудования. Изучите доступных провайдеров интернета в вашем регионе и узнайте, какие услуги они предлагают для дачных участков. Некоторые провайдеры могут предоставлять специальные тарифы или пакеты для дачников», — подчеркнул Рабин.

Он также напомнил, что полезно узнать о технических требованиях для подключения интернета на вашей даче.

«Скорость интернета, необходимая для работы на даче, зависит от ваших конкретных потребностей. Если вы планируете использовать интернет для базовых задач, таких как чтение электронной почты, просмотр веб-страниц и использование мессенджеров, скорость от 5 до 10 Мбит/с будет достаточной. Однако, если вы собираетесь потреблять потоковое видео, играть в онлайн-игры или работать с большими файлами, вам может потребоваться более высокая скорость, например от 25 Мбит/с и выше», — уточнил эксперт.

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