Специалист Белогорцев: для дачи стоит выбирать роутер с поддержкой SIM-карты

Менеджер направления Wi-Fi в сегменте b2c телеком-провайдера «Дом.ру» Михаил Белогорцев рассказал, как правильно выбрать роутер для дачи.

Для большого загородного участка стоит выбрать роутер с поддержкой SIM-карты и поддержкой Mesh (система для более широкого покрытия. — RT), посоветовал эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Также можно купить готовую Mesh-систему, которая будет работать ещё более эффективно... Рекомендуется покупать роутеры со стандартом не ниже 802.11(ac), или Wi-Fi 5, и с поддержкой диапазона частот 5 ГГц», — уточнил Белогорцев.

Кроме того, можно выбрать автономный роутер, который сможет работать без подключения к сети.

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