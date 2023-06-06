Специалист Белогорцев: для дачи стоит выбирать роутер с поддержкой SIM-карты
- Gettyimages.ru
Для большого загородного участка стоит выбрать роутер с поддержкой SIM-карты и поддержкой Mesh (система для более широкого покрытия. — RT), посоветовал эксперт в интервью Радио Sputnik.
«Также можно купить готовую Mesh-систему, которая будет работать ещё более эффективно... Рекомендуется покупать роутеры со стандартом не ниже 802.11(ac), или Wi-Fi 5, и с поддержкой диапазона частот 5 ГГц», — уточнил Белогорцев.
Кроме того, можно выбрать автономный роутер, который сможет работать без подключения к сети.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.