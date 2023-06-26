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Житель Приморья поджёг мужчину и выстрелил в пенсионерку из-за подозрения в воровстве

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Житель посёлка Трудовое в Приморье поджёг мужчину с помощью горючей жидкости и насквозь пробил стрелой шею пенсионерки

«Мужчина 1958 года рождения в результате конфликта с местными жителями поджёг легковоспламеняющуюся жидкость из баллона в отношении мужчины 1976 года рождения... Затем фигурант выстрелил из предмета, снаряженного стрелой, в женщину 1981 года рождения», — сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

В результате этих действий мужчина получил обширные ожоги 60% тела, у женщины — насквозь пронзённая шея. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России. Его доставляют в отдел полиции.

В результате стрельбы погибли два человека, ранены ещё трое, в том числе десятилетняя девочка. 

Возбуждено уголовное дело.

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