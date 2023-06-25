Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: Россия чувствует себя уверенно и сможет реализовать все намеченные планы

Короткая ссылка
Россия чувствует себя уверенно и может реализовать все намеченные планы, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Путин: Россия чувствует себя уверенно и сможет реализовать все намеченные планы
  • Gettyimages.ru

Путин отметил, что макроэкономические показатели России находятся в норме.

«Всё это в комплексе и создаёт нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи», — заявил он.

Путин пояснил, что это касается и обороны страны, и проведения спецоперации, и экономики.

Ранее Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.

В правительстве сообщали о годовом росте зарплат россиян в номинальном выражении на 13%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить