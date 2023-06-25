Путин: Россия чувствует себя уверенно и сможет реализовать все намеченные планы

Россия чувствует себя уверенно и может реализовать все намеченные планы, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что макроэкономические показатели России находятся в норме.

«Всё это в комплексе и создаёт нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи», — заявил он.

Путин пояснил, что это касается и обороны страны, и проведения спецоперации, и экономики.

Ранее Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.

В правительстве сообщали о годовом росте зарплат россиян в номинальном выражении на 13%.