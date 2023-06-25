Путин: Россия чувствует себя уверенно и сможет реализовать все намеченные планы
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Путин отметил, что макроэкономические показатели России находятся в норме.
«Всё это в комплексе и создаёт нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно. И, безусловно, в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи», — заявил он.
Путин пояснил, что это касается и обороны страны, и проведения спецоперации, и экономики.
Ранее Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.
В правительстве сообщали о годовом росте зарплат россиян в номинальном выражении на 13%.