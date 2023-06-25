Гладков: главные восстановительные работы в Шебекинском округе завершат к 1 августа
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли — главные виды работ», — написал он в своём Telegram.
По словам Гладкова, завершить эту работу планируется к 1 августа.
15 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что власти Белгородской области обратились к правительству за возмещением из его резервного фонда ущерба, нанесённого обстрелами украинских военных.