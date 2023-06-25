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Гладков: главные восстановительные работы в Шебекинском округе завершат к 1 августа

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Восстановительные работы в Шебекинском округе Белгородской области завершат к 1 августа.
Гладков: главные восстановительные работы в Шебекинском округе завершат к 1 августа
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли — главные виды работ», — написал он в своём Telegram.

По словам Гладкова, завершить эту работу планируется к 1 августа.

15 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что власти Белгородской области обратились к правительству за возмещением из его резервного фонда ущерба, нанесённого обстрелами украинских военных.

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