Абрамченко: Белгородская область обратилась к кабмину за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ

Власти Белгородской области обратились к правительству за возмещением из его резервного фонда ущерба, нанесённого обстрелами украинских военных. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда», — приводит РИА Новости её слова в кулуарах ПМЭФ.

Абрамченко подчеркнула, что такое обращение было подано от Белгородской области.

Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов заявил, что более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.