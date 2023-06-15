Абрамченко: Белгородская область обратилась к кабмину за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда», — приводит РИА Новости её слова в кулуарах ПМЭФ.
Абрамченко подчеркнула, что такое обращение было подано от Белгородской области.
Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов заявил, что более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.