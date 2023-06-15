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Абрамченко: Белгородская область обратилась к кабмину за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ

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Власти Белгородской области обратились к правительству за возмещением из его резервного фонда ущерба, нанесённого обстрелами украинских военных. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Абрамченко: Белгородская область обратилась к кабмину за возмещением ущерба от обстрелов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда», — приводит РИА Новости её слова в кулуарах ПМЭФ.

Абрамченко подчеркнула, что такое обращение было подано от Белгородской области.

Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов заявил, что более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.

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