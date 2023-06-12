Власти Шебекина: более 2 тысяч домов и квартир повреждено из-за обстрелов
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
«Более 2 тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени», — написал он в Telegram.
Жданов отметил, что три многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения.
Ранее в распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.