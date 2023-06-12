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Власти Шебекина: более 2 тысяч домов и квартир повреждено из-за обстрелов

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Более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.
Власти Шебекина: более 2 тысяч домов и квартир повреждено из-за обстрелов
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

«Более 2 тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени», — написал он в Telegram.

Жданов отметил, что три многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения.

Ранее в распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.

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