Власти Шебекина: более 2 тысяч домов и квартир повреждено из-за обстрелов

Более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.

Об этом сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

«Более 2 тысяч домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени», — написал он в Telegram.

Жданов отметил, что три многоквартирных дома и 34 частных дома имеют значительные разрушения.

Ранее в распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.