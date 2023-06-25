В Херсонской области усилили противоракетную защиту гражданской инфраструктуры

Противоракетная защита гражданской инфраструктуры в Херсонской области усилена после атаки ВСУ на Чонгарский мост.

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Принимаем меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре. Защита против ракет усилена», — написал Сальдо в Telegram.

22 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.