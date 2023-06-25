Сальдо: начались работы по восстановлению Чонгарского моста
- РИА Новости
«Работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка», — отмечает Сальдо в Telegram.
Он заявил, что проезд будет восстановлен в скором времени.
22 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.