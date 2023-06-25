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В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям

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Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям.
В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
  • © пресс-служба правительства Липецкой области

Об этом сообщили в правительстве региона.

«В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками.

Ранее сообщалось, что в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.

Росавтодор сообщил, что все ограничения на трассах сняты.

В «Автодоре» сообщили, что ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях.

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