В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям
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Об этом сообщили в правительстве региона.
«В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые отменены перевозчиками.
Ранее сообщалось, что в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.
Росавтодор сообщил, что все ограничения на трассах сняты.
В «Автодоре» сообщили, что ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях.