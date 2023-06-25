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РИА Новости: Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

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Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция.
РИА Новости: Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
  • Gettyimages.ru
  • © ArtMarie

Об этом информирует РИА Новости.

Цены на продукты в России в мае снизились на 1,12% в годовом выражении.

Уточняется, что самая высокая продовольственная инфляция наблюдалась в Венгрии, годовые темпы роста цен выше 20% также были зафиксированы в Сербии, Словакии, Эстонии.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в первом месяце осени.

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