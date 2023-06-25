РИА Новости: Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
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Об этом информирует РИА Новости.
Цены на продукты в России в мае снизились на 1,12% в годовом выражении.
Уточняется, что самая высокая продовольственная инфляция наблюдалась в Венгрии, годовые темпы роста цен выше 20% также были зафиксированы в Сербии, Словакии, Эстонии.
Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в первом месяце осени.