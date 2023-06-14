Вице-премьер Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в первом месяце осени.

Такой прогноз она сделала в беседе с РИА Новости.

По словам Абрамченко, власти еженедельно следят за ситуацией с ценами на продовольствие.

Она добавила, что прогнозы в этой области хорошие.

«Надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказала она, отвечая на вопрос, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре.

Ранее стало известно, что Россия — единственная страна в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция.