Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Известия»: цены на такси в России могут увеличиться в несколько раз

Короткая ссылка
Осенью цены на такси в России могут вырасти в несколько раз, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что с сентября в России могут заработать новые правила агрегаторов такси, предусматривающие штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии.

Для физических лиц штраф составит до 3 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Опрошенные эксперты выразили мнение, что рынок может существенно сократиться.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, цены на такси могут вырасти в пять раз.

В мае сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить