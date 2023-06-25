«Известия»: цены на такси в России могут увеличиться в несколько раз
Отмечается, что с сентября в России могут заработать новые правила агрегаторов такси, предусматривающие штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии.
Для физических лиц штраф составит до 3 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.
Опрошенные эксперты выразили мнение, что рынок может существенно сократиться.
По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, цены на такси могут вырасти в пять раз.
В мае сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).