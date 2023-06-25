«Известия»: цены на такси в России могут увеличиться в несколько раз

Осенью цены на такси в России могут вырасти в несколько раз, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что с сентября в России могут заработать новые правила агрегаторов такси, предусматривающие штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии.

Для физических лиц штраф составит до 3 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Опрошенные эксперты выразили мнение, что рынок может существенно сократиться.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, цены на такси могут вырасти в пять раз.

В мае сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 впервые с 2021 года обновила исторический рекорд и достигла 60 608 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).